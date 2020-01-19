В Борисполе идет прощание с погибшими в Иране украинцами. Трансляция

Видео: hromadske / YouTube

Видео первой части церемонии прощания с погибшими украинцами опубликовано на канале Офиса президента Украины в Facebook. В качестве сопровождающей музыки в ОПУ выбрали композицию "Постройка нетопыря" Альфреда Шнитке из советского кинофильма "Сказка странствий".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".