Трюдо объявил о выделении компенсации семьям канадцев, погибших в катастрофе МАУ в Иране

Оттава ожидает, что Тегеран выплатит компенсации семьям граждан и постоянных жителей Канады, но финансовая помощь им нужна уже сейчас, подчеркнул глава канадского правительства Джастин Трюдо.

Трюдо: Я хочу четко заявить: мы ожидаем, что Иран выплатит компенсацию этим семьям Фото: pm.gc.ca

Правительство Канады выделит по 25 тыс. канадских долларов (около $19 тыс.) семьям 57 граждан и 29 постоянных жителей страны, погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который разбился в Иране 8 января.

Об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил 17 января, сообщает его пресс-служба.

"Я хочу четко заявить: мы ожидаем, что Иран выплатит компенсацию этим семьям. Но я встречался с ними. Они не могут ждать неделями. Им нужна поддержка сейчас", – сказал Трюдо, отметив, что это первый шаг, который делает канадское правительство для помощи семьям жертв.

Как пишет агентство Associated Press, он также сказал, что черные ящики PS752 значительно повреждены, а у Ирана нет ни экспертов, ни оборудования, необходимого для их расшифровки. Он отметил, что сделать это нужно как можно скорее, и подходящая лаборатория есть во Франции.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".