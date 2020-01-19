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Открытая часть церемонии прощания с погибшими в Иране украинцами продлится в Борисполе до 19.00

Все желающие смогут попрощаться с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами с 13.00 до 19.00 в терминале В в аэропорту Борисполь.

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Самолет с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев прибыл в Украину
Самолет с телами 11 погибших в авиакатастрофе украинцев прибыл в Украину
Фото: ЕРА

Открытая часть церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами пройдет в Борисполе с 13.00 до 19.00, сообщает "РБК-Украина".

Церемония прощания пройдет в терминале В.

На закрытой части присутствовали только родственники погибших и первые лица страны.

Самолет с телами 11 погибших в катастрофе украинцев 19 января прибыл из Ирана в Киев. Сегодня в аэропорт Борисполь приехали президент Украины Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Украины Алексей Гончарук. 

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

Теги: Киев, Украина, Иран, Борисполь, Владимир Зеленский, украинцы, погибшие, Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук, крушение самолета МАУ в Иране
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