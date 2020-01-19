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Видео: hromadske / YouTube

В Борисполь прибыл самолет с телами погибших в Иране украинцев. Трансляция

Самолет с телами погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев прибыл в аэропорт Борисполь. Трансляцию ведет "Громадське" в YouTube.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Видео церемонии прощания с погибшими украинцами опубликовано на канале Офиса президента Украины в Facebook. В качестве сопровождающей музыки в ОПУ выбрали композицию "Постройка нетопыря" Альфреда Шнитке из советского кинофильма "Сказка странствий".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

Теги: Украина, Иран, Борисполь, самолет, авиакатастрофа, трансляция, погибшие, крушение самолета МАУ в Иране
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