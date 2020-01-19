"Наше сердце с вами". В иранском отеле, где останавливался погибший экипаж МАУ, повесили памятное фото

Персонал иранского отеля, в котором погибший экипаж самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" останавливался в последний раз, повесил в холле фото, вероятно, сделанное перед их последним вылетом.

В иранском отеле, где останавливался экипаж пассажирского самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в последний раз, повесили фото в память о погибших украинцах.

Об этом пресс-служба бригады транспортной авиации сегодня проинформировала в Facebook.

"В знак уважения и памяти персонал гостиницы, из которой наши ребята отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами", – сказал командир экипажа самолета Ил-76МД, которым в Украину доставили тела погибших, Дмитрий Мимриков.

Такая фотография была сделана бортпроводницей, знакомой с некоторыми членами погибшего экипажа, перед их последним вылетом.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".