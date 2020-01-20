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Пристайко: В Украину прибыл официальный представитель Ирана

Украинская сторона обсудит с прибывшим в страну министром инфраструктуры и дорог Ирана передачу черных ящиков самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который сбили вблизи Тегерана. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Фото: ЕРА

В Украину с официальными извинениями в связи с крушением самолета Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" прибыл официальный представитель Ирана. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, пишет "РБК-Украина".

По его словам, стороны обсудят в том числе вопрос передачи Украине черных ящиков сбитого самолета.

"Иранцы уже тут. Что мы делаем с черными ящиками? Это и есть часть наших переговоров. Это министр инфраструктуры и дорог, он является официальным представителем Ирана. Его главная задача – принести официальные извинения и признание того, что произошло. Мы надеемся, что мы сможем пойти дальше и обсудим проблемы практические, в том числе передачу ящиков", – сообщил Пристайко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

В Иране сначала заявляли, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах. В сообщении указывается, что за график расследования ответственны власти Ирана.

14 января президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с запросом о правовой помощи, связанной с передачей черных ящиков украинским правоохранителям.

Один из руководителей группы, которая ведет расследование, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что расшифровка черных ящиков начнется 20 января. 14 января в Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины сообщили, что глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар планирует прибыть в Украину с целью определения лаборатории для расшифровки черных ящиков.

18 января Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Он отметил, что черные ящики не были расшифрованы в Иране, поэтому их передадут Украине по просьбе украинской стороны. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию.

19 января Резаифар сказал, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, переговоры, крушение, расследование, Вадим Пристайко, крушение самолета МАУ в Иране
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