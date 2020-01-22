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За расшифровку черных ящиков украинского Boeing отвечает Иран – министр транспорта

В соответствии с международными правилами, расследование причин крушения самолета должно проходить на территории страны, где оно произошло. Иран может обратиться за помощью к другим государствам, если расшифровка черных ящиков украинского Boeing окажется проблемой. Такое заявление сделал министр дорог и городского планирования Ирана Мохаммад Эслами после возвращения из Киева.

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Эслами (в центре) рассказал о переговорах с украинскими властями
Эслами (в центре) рассказал о переговорах с украинскими властями
Фото: president.gov.ua

Расшифровка черных ящиков Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который был сбит 8 января под Тегераном, должна проходить в Иране, это соответствует правилам Международной организации гражданской авиации. Об этом 22 января в кулуарах иранского правительства заявил министр дорог и городского планирования страны Мохаммад Эслами, сообщает IRNA.

Он рассказал о своей поездке в Киев, где 20 января на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским обсуждал вопрос передачи Украине регистратора полетных данных и речевого самописца кабины пилотов.

Согласно международным нормам, расследование авиапроисшествия является прерогативой государства, где оно произошло; иранские специалисты занимаются подготовкой программного обеспечения, которое позволит дешифровать содержимое черных ящиков.

Если у них возникнут трудности с обработкой данных, они будут решать, как получить помощь от тех, кто обладает необходимым оборудованием, сказал Эслами.

Он подчеркнул, что в совместную группу по расследованию авиакатастрофы войдут представители Украины и компании Boeing; эксперты контактируют также с Национальным бюро безопасности на транспорте США.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты "Тор-М1" класса "земля – воздух" были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах.

14 января президент МАУ Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с запросом о правовой помощи, связанной с передачей черных ящиков украинским правоохранителям.

18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию. Однако 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и Французскому бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

Канада продолжает оказывать на Тегеран давление для передачи черных ящиков Франции, заявил 21 января Трюдо.

Теги: Украина, Иран, расследование, крушение самолета МАУ в Иране, черный ящик
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