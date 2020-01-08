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К расследованию крушения самолета МАУ должны быть привлечены представители Boeing – инженер Нацбюро по расследованию авиационных происшествий

Большая группа представителей разных ведомств Украины собирается в Иран, чтобы принять участие в расследовании крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил ведущий инженер Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Леонид Титаренко.

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Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета
Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета
Фото: ЕРА

Согласно нормам международного авиационного права, к расследованию крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране должны быть привлечены представители американской корпорации Boeing. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил ведущий инженер Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Леонид Титаренко.

"Наши люди уже собираются в Иран, чтобы принять участие в расследовании катастрофы в соответствии с нормами, прописанными в документах Международной организации гражданской авиации. Это большая группа людей из разных ведомств. Минобороны, МВД, МИД, СБУ, внешняя разведка и так далее. Вообще расследование проводит страна, где произошло падение самолета. При этом она привлекает экспертов из стран, где зарегистрировано воздушное судно, где оно было построено и чьи граждане погибли в результате катастрофы. То есть международное авиационное право требует, чтобы к расследованию этого происшествия были привлечены представители компании Boeing", – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что достоверная информация о происшествии появится только через несколько дней.

"Расследование должно вестись в двух направлениях: уголовном и техническом. Нацбюро по расследованию авиационных происшествий уголовным расследованием не занимается – только техническим. Уже нашли "черные ящики", на месте происшествия проводится фотофиксация. Наша основная задача – установить истинную причину крушения самолета. В целом, пока что в этом колодце воды нет. А гадать – не стоит. Более детальная информация, в которой можно быть уверенным, появится через несколько дней. Догадок – огромное количество в интернете. Причем противоречащих друг другу", – резюмировал Титаренко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января в Тегеране вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины

В министерстве дорог и городского развития Ирана заявили, что причиной крушения самолета украинской авиакомпании МАУ стал пожар в отсеке двигателей.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета.

МАУ опубликовали полный список пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Иране.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа, крушение самолета МАУ в Иране
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