Трюдо требует от Ирана передачи Франции черных ящиков сбитого самолета МАУ

Для расшифровки регистратора полетных данных и речевого самописца кабины пилотов украинского Boeing 737-800, сбитого под Тегераном, нужны квалифицированные специалисты, технологии и оборудование, которого нет в Иране, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в Иране не могут самостоятельно расшифровать данные черных ящиков сбитого вблизи Тенерана украинского пассажирского самолета, и потребовал от властей передать бортовые самописцы Франции. Об этом 21 января написало агентство Reuters.

На пресс-конференции в Виннипеге Трюдо сказал, что для расшифровки нужны квалифицированные специалисты, технологии и оборудование, которого нет в Иране.

Он добавил, что Канада продолжает оказывать на Тегеран давление для передачи черных ящиков Франции.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".