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ПРОИСШЕСТВИЯ

Трюдо требует от Ирана передачи Франции черных ящиков сбитого самолета МАУ

Для расшифровки регистратора полетных данных и речевого самописца кабины пилотов украинского Boeing 737-800, сбитого под Тегераном, нужны квалифицированные специалисты, технологии и оборудование, которого нет в Иране, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Трюдо: Канада продолжает оказывать на Тегеран давление для передачи черных ящиков Франции
Трюдо: Канада продолжает оказывать на Тегеран давление для передачи черных ящиков Франции
Фото: ЕРА

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в Иране не могут самостоятельно расшифровать данные черных ящиков сбитого вблизи Тенерана украинского пассажирского самолета, и потребовал от властей передать бортовые самописцы Франции. Об этом 21 января написало агентство Reuters.

На пресс-конференции в Виннипеге Трюдо сказал, что для расшифровки нужны квалифицированные специалисты, технологии и оборудование, которого нет в Иране.

Он добавил, что Канада продолжает оказывать на Тегеран давление для передачи черных ящиков Франции.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

В отчете ОГАИ от 20 января указано, что лайнер был сбит двумя ракетами "Тор-М1" системы "земля – воздух".

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах.

14 января президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с запросом о правовой помощи, связанной с передачей черных ящиков украинским правоохранителям.

В Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины сообщили, что глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар планирует прибыть в Украину с целью определения лаборатории для расшифровки черных ящиков.

18 января Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию. Однако 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, между Киевом и Тегераном продолжаются "сложные и напряженные" консультации по поводу передачи в Украину черных ящиков разбившегося самолета МАУ.

Иран уже обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и Французскому бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

Теги: Иран, Канада, авиакатастрофа, МАУ, расследование, Джастин Трюдо, крушение самолета МАУ в Иране
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