Boeing больше не будет выпускать самолеты 737 MAX

Корпорация Boeing объявила, что не будет сокращать персонал, а работников, занятых на производстве 737 MAX, переведут на другие должности. Прекращение выпуска популярной модели явилось последствием катастроф в Индонезии и Эфиопии, из-за чего компания не может доставлять новые лайнеры заказчикам.

Американская авиастроительная корпорация Boeing 20 января объявила о прекращении сборки самолетов модели 737 МАХ, сообщает CNN.

О планах временно остановить производство на неопределенный период было известно еще в декабре.

После двух катастроф самолетов этой модели, в результате которых погибло 346 человек, Boeing лишился возможности доставлять клиентам новые лайнеры 737 МАХ. Несмотря на это, компания продолжала выпускать самолеты, хотя и снизила темпы сборки до 42 единиц в месяц. Сейчас в штатах Вашингтон и Техас припарковано около 400 самолетов, ожидающих отправки в авиакомпании по всему миру.

Boeing отказался нести расходы на дальнейшее строительство самолетов, не имея возможности их доставить.

Корпорация утверждает, что не будет сокращать штат сотрудников. Людей, занятых на производстве 737 МАХ, переведут на другие проекты.

Однако, как считают эксперты телеканала, прекращение выпуска популярной модели самолетов скажется на поставщиках Boeing, что может привести к росту безработицы в смежных отраслях.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 упал в Яванское море возле Джакарты (Индонезия). Погибли 189 человек, которые находились на борту. 10 марта 2019 года под Аддис-Абебой (Эфиопия) разбился Boeing той же модели, все 157 человек погибли.

Согласно предварительному отчету следствия, причиной крушения эфиопского лайнера стала ложная активация системы дополнения характеристик маневрирования MCAS. Эксперты считают, что та же система отказала на индонезийском рейсе.

После авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии Boeing рекомендовала приостановить полеты всего мирового флота 737 MAX и сократила производство самолетов этой модели.

4 апреля в компании официально признали, что причиной катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии была ошибочная активация MCAS.

В декабре на фоне сложностей с 737 MAX в отставку ушел исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург.