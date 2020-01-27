Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

На борту самолета ВВС США, упавшего в Афганистане, было "до пяти человек" – СМИ

До сих пор неясно, есть ли выжившие в катастрофе военного самолета в афганской провинции Газни; также нет доказательств того, что самолет был сбит талибами, сообщил источник Fox News.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вооруженные отряды правительственных сил выдвинулись к району происшествия
Вооруженные отряды правительственных сил выдвинулись к району происшествия
Фото: ЕРА

На борту самолета военно-воздушных сил США, разбившегося на востоке Афганистана 27 января, было "до пяти человек". Об этом телеканалу Fox News сообщил источник в военных кругах Штатов.

Самолет представлял собой военную версию гражданского бизнес-джета Bombardier Global Express – Bombardier E-11A.

До сих пор неясно, есть ли выжившие в катастрофе. Афганское агентство Pajhwok со ссылкой на источники в правительстве страны сообщает о гибели "нескольких иностранцев". Вооруженные отряды правительственных сил выдвинулись к району происшествия в провинции Газни, который контролируют талибы.

Движение "Талибан" заявило о своей причастности к случившемуся и о гибели американских солдат и офицеров. Однако подтверждений того, что самолет был сбит, пока нет, заявил источник телеканала.

Утром 27 января СМИ сообщили, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет, на котором могло находиться от 83 до 110 человек. Он якобы следовал из афганского Герата в столицу Индии Дели. В авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о потере своего самолета.

Днем в соцсетях появилось видео с места падения воздушного судна, утверждается, что разбился борт ВВС США.

Командование американских сил в Афганистане пока официально не комментировало сообщения о катастрофе.

Теги: США, Афганистан, самолет, катастрофа, Талибан, ВВС США
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Мишель Обама получила “Грэмми” за аудиомемуары
Мишель Обама получила “Грэмми” за аудиомемуары
Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце
Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце
Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"
Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS