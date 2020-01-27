Вертолет хорватской армии упал в море, рыбаки нашли тело погибшего пилота

Утром 27 января вертолет хорватской армии Kiowa Warrior упал в Адриатическое море недалеко от острова Зларин. Об этом на пресс-конференции в Земунике рассказали вице-премьер и министр обороны Дамир Крстичевич и командующий ВВС Хорватии Михаэль Крижанец, сообщает пресс-служба военного ведомства страны.
Два вертолета совершали тренировочный полет в рамках учений по воздушной поддержке спецназа. По необъяснимой причине одна из боевых машин рухнула в воду. Экипаж второго вертолета вызвал спасателей.
Местные рыбаки обнаружили тело одного из пилотов. Поиски второго члена экипажа продолжаются.
Крстичевич объявил о создании комиссии по выяснению причин катастрофы. Все полеты вертолетов Kiowa Warrior приостановлены.
Разбившийся вертолет был изготовлен в 2011 году, общее время налета – 520 часов. Мащиной управлял опытный экипаж, заявили в минобороны.