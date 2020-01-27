Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Вертолет хорватской армии упал в море, рыбаки нашли тело погибшего пилота

Причина падения в Адриатическое море вертолета Kiowa Warrior ВВС Хорватии пока не установлена. Один член экипажа погиб, второй пропал без вести.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Руководители минобороны и ВВС Хорватии рассказали о крушении вертолета
Руководители минобороны и ВВС Хорватии рассказали о крушении вертолета
Фото: MORH Ministarstvo obrane Republike Hrvatske / Flickr

Утром 27 января вертолет хорватской армии Kiowa Warrior упал в Адриатическое море недалеко от острова Зларин. Об этом на пресс-конференции в Земунике рассказали вице-премьер и министр обороны Дамир Крстичевич и командующий ВВС Хорватии Михаэль Крижанец, сообщает пресс-служба военного ведомства страны.

Два вертолета совершали тренировочный полет в рамках учений по воздушной поддержке спецназа. По необъяснимой причине одна из боевых машин рухнула в воду. Экипаж второго вертолета вызвал спасателей.

Местные рыбаки обнаружили тело одного из пилотов. Поиски второго члена экипажа продолжаются.

Крстичевич объявил о создании комиссии по выяснению причин катастрофы. Все полеты вертолетов Kiowa Warrior приостановлены.

Разбившийся вертолет был изготовлен в 2011 году, общее время налета – 520 часов. Мащиной управлял опытный экипаж, заявили в минобороны.

Теги: катастрофа, вертолет, Хорватия, учения, Адриатическое море
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце
Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце
Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"
Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на "Евровидение 2020"
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
  "Мне жаль королеву". Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери
Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией
Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS