Вертолет хорватской армии упал в море, рыбаки нашли тело погибшего пилота

Причина падения в Адриатическое море вертолета Kiowa Warrior ВВС Хорватии пока не установлена. Один член экипажа погиб, второй пропал без вести.

Руководители минобороны и ВВС Хорватии рассказали о крушении вертолета Фото: MORH Ministarstvo obrane Republike Hrvatske / Flickr

Утром 27 января вертолет хорватской армии Kiowa Warrior упал в Адриатическое море недалеко от острова Зларин. Об этом на пресс-конференции в Земунике рассказали вице-премьер и министр обороны Дамир Крстичевич и командующий ВВС Хорватии Михаэль Крижанец, сообщает пресс-служба военного ведомства страны.

Два вертолета совершали тренировочный полет в рамках учений по воздушной поддержке спецназа. По необъяснимой причине одна из боевых машин рухнула в воду. Экипаж второго вертолета вызвал спасателей.

Местные рыбаки обнаружили тело одного из пилотов. Поиски второго члена экипажа продолжаются.

Крстичевич объявил о создании комиссии по выяснению причин катастрофы. Все полеты вертолетов Kiowa Warrior приостановлены.

Разбившийся вертолет был изготовлен в 2011 году, общее время налета – 520 часов. Мащиной управлял опытный экипаж, заявили в минобороны.