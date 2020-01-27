Пока что информации о гражданах Украины на борту упавшего в Афганистане самолета нет – консульская служба МИД

В МИД отметили, что в Афганистане нет посольства Украины Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

На данный момент информация о гражданах Украины на борту упавшего в Афганистане самолета не поступала, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Мы проверяем, были ли граждане Украины на борту упавшего в Афганистане самолета. Проверяется и сам факт авиакатастрофы. В общем, проверка идет в соответствии со всеми нормативными документами. Наше посольство находится в Таджикистане. И по совместительству ответственность этого посольства распространяется также и на Афганистан. На месте работают сотрудники отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы. Получив какие-либо данные, мы будем информировать соответствующие официальные органы исполнительной власти. Будем надеяться, нам не придется устанавливать контакт с родственниками. Пока что информации, даже косвенно свидетельствующей о гражданах Украины на борту, нет", – подчеркнул Погорельцев.

Издание ВВС сегодня сообщило, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет, на котором могло находиться от 83 до 110 человек. Он следовал из афганского Герата в индийский Дели. Boeing якобы упал на территории, контролируемой боевиками террористической группировки "Талибан".

В афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергают информацию о крушении своего самолета.