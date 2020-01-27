Нардеп Мережко избран вице-президентом ПАСЕ

Нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко будет занимать должность вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы до следующей сессии, отметила народный депутат от этой фракции Евгения Кравчук.

Вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы 27 января избрали члена украинской делегации нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко. Об этом в Facebook сообщила его коллега по фракции Евгения Кравчук.

Она напомнила, что 20 вице-президентов стран-участниц избираются каждый год в начале сессии ПАСЕ и работают до следующей сессии.

Мережко 17 января был назначен главой комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Зимняя сессия ПАСЕ стартовала в Страсбурге 27 января и завершится 31 января.

Украина не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.