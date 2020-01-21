Глава делегации Украины в ПАСЕ: Планируем оспаривать полномочия российской делегации

По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько, на заседаниях ассамблеи Украина планирует поднимать не только темы, связанные с Россией.

Ясько: Мы должны считаться с тем, что происходит в мире Фото: nv.ua

В Парламентской ассамблее Совета Европы Украина будет в числе прочего выступать против присутствия российской делегации. Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила НВ в интервью, которое было опубликовано 21 января.

"Во-первых, мы планируем участие в январской сессии с позитивной проактивной позицией. Во-вторых, мы планируем оспаривать полномочия российской делегации. Во-третьих, есть ряд тем, в которые мы хотим включиться, – это борьба с дискриминацией, решение экологической ситуации в Европе и в Украине, вопросы гендерной политики, вопросы, связанные с диджитализацией", – сказала она.

Нардеп объяснила, что делегация намерена "поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями".

"Понятно, что мы будем это делать, это наша национальная позиция. Но для нас важно, чтобы мы говорили и о том, чем живут европейцы. Нам важно вписаться в картину интересов и заниматься не только внутренними украинскими вопросами... Если мы хотим задавать мировые тренды, мы должны считаться с тем, что происходит в мире и иметь свое мнение по актуальным вопросам", – подчеркнула Ясько.

По ее словам, " не запланировано никакого сотрудничества с делегацией России".

"С Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права. Если в дебатах Россия говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать, вступать в диалог, доносить свою позицию. Но это не значит, что мы должны дружить с ними и забывать, кто агрессор. Правда и международное право на нашей стороне", – заявила Ясько.

Украина не участвует в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.

2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она отказалась участвовать в осенней сессии в знак протеста.

6 декабря Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации.