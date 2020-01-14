Бывшие члены украинской делегации в ПАСЕ гоняли россиян, как блудливых котов. Без их опыта не надо нам возвращаться в ассамблею

Начиная с 2015 года я много раз посещал заседания ПАСЕ в Страсбурге. Сначала как докладчик по вопросам оккупированных территорий, позже – как журналист "Прямого", освещая деятельность ассамблеи.

И могу с уверенностью сказать, что украинская делегация Верховной Рады VIII созыва работала не просто как профессионалы, а как звери. Все члены делегации до одного, несмотря на принадлежность к различным политсилам, работали как слаженный механизм, рвали своих оппонентов исключительно корректно, но больно. Именно благодаря таким, как Лена Сотник, Володя Арьев, Леша Гончаренко, Борислав Береза, Олег Ляшко, Леонид Емец, Георгий Логвинский, Сергей Соболев, Владислав Голуб, Россию вытурнули с позором из ПАСЕ, когда это казалось фантастикой.

А потом долгих четыре года россиян гоняли вениками, как блудливых котов. И я помню, с каким тактом и уважением относились все зарубежные делегации к нашим парламентариям.

И когда я слышу, что ни одного (!) из этих зубров, этих титанов монобольшинство не хочет слушать, не стремится воспользоваться их бесценным опытом, я понимаю, что не надо. Не надо возвращаться в ПАСЕ, потому что огромная институционная неспособность закончится очередным позором для страны. Потому что, как говорят в корпусе морской пехоты США, в критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки.

Источник: Taras Berezovets / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора