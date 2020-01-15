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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В ПАСЕ нет такого антагонизма, что "кто-то устал от Украины". Главное – чтобы мы не устали – нардеп Умеров

Члены новой украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы перенимают опыт своих предшественников, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" нардеп от "Голоса", зампредседателя украинской делегации в ПАСЕ Рустем Умеров.

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Умеров: За нашу страну должны бороться мы, а не кто-то другой
Умеров: За нашу страну должны бороться мы, а не кто-то другой
Фото: Александр Сенько / Facebook

В Парламентской ассамблее Совета Европы нет такого антагонизма, что "кто-то устал от Украины", главное – чтобы не устали члены украинской делегации. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал нардеп от "Голоса", зампредседателя украинской делегации в ПАСЕ Рустем Умеров.

"Я считаю, некорректно говорить, что мы "возвращаемся" в ПАСЕ – мы просто продолжим там свою работу. Никто ПАСЕ не покидал – наша делегация лишь вышла из зала. В любом случае, ассамблея переживает кризис. Эта институция должна пересмотреть: почему она нарушает свои же уставы? России ставили конкретные условия, но она их не выполнила. И при этом российская делегация снова оказалась в зале. Как бы там ни было, нам нужно сфокусироваться на своей повестке дня. Это касается политзаключенных, военнопленных, нарушений прав человека в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. И нам нужно защищать интересы Украины. Лично для меня очень важно отстаивать права крымских татар в оккупированном Крыму", – отметил Умеров.

По его словам, члены новой украинской делегации в ПАСЕ перенимают опыт своих предшественников.

"С момента формирования новой делегации в ПАСЕ прошло около шести месяцев. И мы не сидели на месте – наладили много контактов. Мы ездили в страны Европы, наши партнеры приезжали в Украину. К тому же у нас неплохое взаимодействие с бывшими членами украинской делегации в ПАСЕ. Мы перенимаем их опыт. Я и раньше бывал в ПАСЕ в составе делегации [нардепа] Мустафы Джемилева. Поэтому для меня это все не ново. Мы в теме. Дальше должен быть "экшн-план". В частности, собираемся провести ряд встреч. Я также поддерживаю инициативу введения санкций против "депутатов", избранных от оккупированного Крыма. Думаю, механизм для этого есть. Ведь у оккупированных территорий нет права иметь своих представителей", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что Украину в ПАСЕ поддерживает ряд европейских стран.

"В Европе хотят услышать нашу точку зрения. И если ты содержательно проходишься по вопросам политики, дипломатии или безопасности, то тебя поддержат. Помимо наших друзей из стран Балтии Украину поддерживают скандинавы, многие страны континентальной Европы. За что мы им очень благодарны. Здесь нет такого антагонизма, что "кто-то устал от Украины". Главное – чтобы мы не устали. Это же проблемы нашей страны. А если кто-то устал – пусть идет отдыхает. За нашу страну должны бороться мы, а не кто-то другой", – резюмировал Умеров.

Украина не участвует в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 13 января 2020 года нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что украинская делегация возобновит работу в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций"

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. Министерство иностранных дел Украины отозвало тогдашнего постпреда при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она отказалась участвовать в осенней сессии в знак протеста.

Глава комитета парламента по международным отношениям, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявлял, что новая украинская делегация в ПАСЕ примет решение относительно своего участия в работе ассамблеи в конце 2019 года или начале 2020 года.

6 декабря Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации.

Теги: Украина, ПАСЕ, Рустем Умеров
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