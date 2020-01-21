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Глава делегации Украины в ПАСЕ: Многие поддержавшие возвращение РФ уже стали разочаровываться в этом решении

Представители Франции и Германии в ПАСЕ аргументируют поддержку возвращения делегации РФ необходимостью переговоров с агрессором, чтобы на него повлиять, отметила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Украина не участвует в работе ПАСЕ с июня 2019 года
Украина не участвует в работе ПАСЕ с июня 2019 года
Фото: Council of Europe / Facebook

Некоторые члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые поддержали возвращение РФ, начинают разочаровываться в таком ходе событий. Такое мнение глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько выразила НВ в интервью, которое было опубликовано 21 января.

"[У нас] были контакты с делегациями Франции и Германии, которые голосовали за возвращение России в ПАСЕ. ...Главный аргумент, который они используют – это необходимость диалога. Для того, чтобы повлиять на агрессора, нужно, чтобы он был за столом переговоров. Но я также знаю, что многие, поддержавшие возвращение РФ, уже стали разочаровываться в этом решении", – сказала она.

По словам Ясько, "Россия продолжает не выполнять резолюции и рекомендации".

Украина не участвует в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций"

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.

2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она отказалась участвовать в осенней сессии в знак протеста.

6 декабря Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, ПАСЕ, Елизавета Ясько
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