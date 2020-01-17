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ПОЛИТИКА

Секс-скандал с Яременко. Рада избрала нового главу комитета внешней политики

Вместо нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко пост главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества занял его коллега Александр Мережко.

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Решение поддержало 317 нардепов
Решение поддержало 317 нардепов
Фото: Слуга Народу / Facebook

17 января Верховная Рада поддержала в целом постановление №2751, которое предусматривает увольнение Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За документ проголосовало 317 парламентариев.  

Вместо Яременко главой комитета назначили нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко. При этом предусматривается, что Яременко останется членом этого комитета. 

Этим же постановлением бывший глава Украинского института национальной политики, депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович избран членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. 

В октябре 2019 года издание "Буквы" опубликовало фото нескольких телефонных переписок, которые Яременко вел в Верховной Раде. Предположительно, он договаривался с проституткой о встрече. У другой девушки он спрашивал, "сколько денег ей нужно в месяц". 

После публикаций в СМИ Яременко заявил, что инцидент был провокацией. "После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я совершил провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованные "переписки", – написал нардеп в Facebook. Позже он удалил это сообщение, а в другом попросил прощения за ранее опубликованный пост. 

С трибуны Рады депутат извинился перед семьей, избирателями и фракцией. Также он заявил, что его переписку украли, а за ее публикацию журналистам грозит от трех до семи лет. Совладелец "Букв" Екатерина Рошук ответила, что редакция готова судиться.

После скандала фракция "Слуга народа" решила избрать вместо Яременко другого главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

14 января 2020 года Яременко впервые за длительное время после секс-скандала выступил в Верховной Раде. Его речь встретили криками "Ганьба!".

Теги: Верховная Рада, Украина, секс-скандал, Владимир Вятрович, Богдан Яременко, политика, парламент, Александр Мережко
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