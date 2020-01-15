В Раде выступление Яременко встретили криками "Ганьба!". Видео

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Видео: Буквы / YouTube

Издание "Буквы" 30 октября 2019 года опубликовало переписку Яременко с, предположительно, проституткой, с которой он договаривался о встрече. Политик писал ей сообщения в сессионном зале. Также "Буквы" в Facebook опубликовали фото еще одной переписки депутата, где он спрашивает у девушки, "сколько денег ей нужно в месяц". Политик рассказывал собеседнице, что женат и что является "новым человеком в политике".

После публикации фото переписки в СМИ Яременко заявил, что инцидент был провокацией. "После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я совершил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованные "переписки", – говорилось в сообщении нардепа. Сейчас эта публикация недоступна. Яременко также утверждал, что своей "провокацией" хотел привлечь внимание к тому, что журналисты публикуют информацию без проверки и комментариев действующих лиц.

Позже в Facebook он попросил прощения за пост, где называл провокацией фото его интимной переписки. Яременко с трибуны Рады извинился перед семьей, избирателями и фракцией. Также он заявил, что его переписку украли, а за ее публикацию журналистам грозит от трех до семи лет. Совладелец "Букв" Екатерина Рошук ответила, что редакция готова судиться.

Фракция "Слуга народа" решила избрать вместо Яременко другого главу международного комитета Рады из-за секс-скандала.

5 декабря Верховная Рада не поддержала избрание депутата от "Слуги народа" Елизаветы Ясько новой главой комитета по вопросам внешней политики.

14 января 2020 года руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что главой комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко предлагают назначить депутата из этой же фракции Александра Мережко.