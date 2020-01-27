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Президентом ПАСЕ стал представитель Бельгии

Представителя Бельгии Рика Дамса избрали президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы сроком на один год.

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Дамс работает в ПАСЕ с 2007 года с перерывом с ноября 2010-го до ноября 2014 года
Дамс работает в ПАСЕ с 2007 года с перерывом с ноября 2010-го до ноября 2014 года
Фото: Rik Daems / Facebook

Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стал представитель Бельгии Рик Дамс. Соответствующее решение было принято во время открытия зимней сессии ассамблеи в Страсбурге, сообщила пресс-служба ПАСЕ в Twitter.

"Поздравляем Рика Дамса из Бельгии, только что избранного председателем Парламентской ассамблеи на один год с возможностью продления", – говорится в сообщении.

Дамс заменит на этой должности Лилиан Мори Паскье. На своей странице в Facebook он отметил, что его избрали главой ПАСЕ единогласно.

"Я приложу все усилия для укрепления прав человека и демократического конституционного государства на европейском континенте", – добавил он.

https://www.facebook.com/RikDaemsvld/posts/3033121913398599

"Европейская правда" пишет, что Дамс работает в ПАСЕ с 2007 года с перерывом с ноября 2010-го до ноября 2014 года.

"Он довольно непубличный депутат и не слишком известен за пределами своей группы. Также очень примечательны его голосования по украинским вопросам. Хотя депутат присутствовал в ассамблее при критически важных голосованиях – например, по обжалованию полномочий делегации России в 2015 году, – он не стал отдавать свои голоса ни за, ни против украинских предложений. В дальнейшем он также не голосовал за большинство резолюций по Крыму и Донбассу, отдав голоса только за одну из них – о гуманитарной ситуации в Украине – в январе 2015 года. По всем другим "украинским" документам его голоса отсутствуют в электронной системе", – отмечает издание.

Летом 2019 года, когда решался вопрос о "прощении" России и ее возвращении в ПАСЕ, Дамс решил принять участие в голосовании, но нажал кнопку "воздержался".

Зимняя сессия ПАСЕ стартовала в Страсбурге 27 января и завершится 31 января.

Украина не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Теги: Россия, Украина, ПАСЕ, Бельгия, голосование, Рик Дамс
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