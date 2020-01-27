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В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ

В ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится с 27-го по 31 января, будет избран президент. В работе сессии после полугодового перерыва примет участие украинская делегация.

Сессия продлится до 31 января
Сессия продлится до 31 января
Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Сегодня в Страсбурге стартует зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой примет участие украинская делегация. Повестка дня сессии обнародована на сайте ведомства.

ПАСЕ на сессии изберет нового президента – им может стать бельгиец Хендрик Даемс.

Запланировано выступление президентов Грузии и Молдовы. Также предусмотрено проведение дискуссий о серьезных нарушениях государствами-членами уставных обязательств, функционировании демократических институтов в Польше и сообщениях о политзаключенных в Азербайджане.

В ПАСЕ поступили просьбы о дебатах в связи с событиями в Ливии и на Ближнем Востоке, ситуацией с правами человека и демократии в Турции. Кроме того, делегаты ПАСЕ хотят обсудить последствия Brexit для миграции.

Также депутаты обсудят угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов, проблему нелегальной перевозки мигрантов и пропавших без вести беженцев, включая детей, а также проблему торговли человеческими органами.

На повестке дня также стоит доклад о минимальных стандартах для избирательных систем и отчет о наблюдении за выборами в Беларуси.

Сессия завершится 31 января.

Украина не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ. Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы начнется 27 января.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций"

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.

2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она отказалась участвовать в осенней сессии в знак протеста.

6 декабря Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации.

Теги: Украина, ПАСЕ
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