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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Харькове на митинге "в защиту русского языка" произошла потасовка, есть пострадавшие

Во время митинга в Харькове неизвестные распылили перцовый баллончик, из-за чего пострадали телеоператор и полицейский.

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В Харькове прошел митинг в "защиту русского языка"
В Харькове прошел митинг в "защиту русского языка"
Фото: hk.npu.gov.ua

В понедельник, 27 января, в Харькове возле здания областной госадминистрации прошел митинг "в защиту русского языка". Во время митинга произошла небольшая потасовка, в результате которой пострадали два человека, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Как пишет "Depo.Харків", параллельно с этим митингом проходила и другая акция протеста, участники которой выступали против политики ОПЗЖ. Они же и закидали участников митинга за русский язык яйцами.

Во время мероприятия состоялась небольшая потасовка, в ходе акции неизвестные распылили слезоточивый газ, из-за чего за медицинской помощью обратился 38-летний гражданин и полицейский. Также пострадавший сообщил в полицию о том, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика.

Как уточняет местное издание Newsroom, пострадавшим оказался оператор телеканала СТБ Александр Брынза. После стычки силовики эвакуировали организатора акции и часть его сторонников.

Всего, по данным полиции, в акции приняли участие около 200 человек.

Организовал митинг глава городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик. Он записал видеообращение, в котором призвал приходить под здание ХОГА. Экс-депутат заявил, что протестующие хотят "обратиться к руководству области и страны, чтобы донести свою позицию – в Харькове большинство жителей говорит на русском языке".

Призыв митинговать связан с законом "О полном среднем образовании", который Верховная Рада приняла 16 января. За него проголосовали 327 депутатов. Среди прочего, закон описывает три модели изучения языков. Одна из них предусматривает параллельное изучение родного и украинского языка (для крымских татар), вторая – постепенное увеличение доли государственного языка (для школ, где учатся национальные меньшинства из стран Европы). Третья модель относится к другим нацменьшинствам. В этом случае с пятого класса 80% предметов обучения должны идти на украинском языке.

Теги: Харьков, русский язык, митинг, Андрей Лесик, ОПЗЖ
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