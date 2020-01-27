В Харькове на митинге "в защиту русского языка" произошла потасовка, есть пострадавшие

Во время митинга в Харькове неизвестные распылили перцовый баллончик, из-за чего пострадали телеоператор и полицейский.

В понедельник, 27 января, в Харькове возле здания областной госадминистрации прошел митинг "в защиту русского языка". Во время митинга произошла небольшая потасовка, в результате которой пострадали два человека, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Как пишет "Depo.Харків", параллельно с этим митингом проходила и другая акция протеста, участники которой выступали против политики ОПЗЖ. Они же и закидали участников митинга за русский язык яйцами.

Во время мероприятия состоялась небольшая потасовка, в ходе акции неизвестные распылили слезоточивый газ, из-за чего за медицинской помощью обратился 38-летний гражданин и полицейский. Также пострадавший сообщил в полицию о том, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика.

Как уточняет местное издание Newsroom, пострадавшим оказался оператор телеканала СТБ Александр Брынза. После стычки силовики эвакуировали организатора акции и часть его сторонников.

Всего, по данным полиции, в акции приняли участие около 200 человек.

Организовал митинг глава городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик. Он записал видеообращение, в котором призвал приходить под здание ХОГА. Экс-депутат заявил, что протестующие хотят "обратиться к руководству области и страны, чтобы донести свою позицию – в Харькове большинство жителей говорит на русском языке".