Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Новосад заявила, что Минобразования выполнило все рекомендации Венецианской комиссии к закону "Об образовании"

Украина проинформировала НАТО и других партнеров о выполнении Министерством образования и науки всех требований Венецианской комиссии к закону "Об образовании", сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новосад: Когда кто-то просто ищет поводы дальше находиться в конфликте, ни одно из твоих конструктивных решений не может быть достаточным
Новосад: Когда кто-то просто ищет поводы дальше находиться в конфликте, ни одно из твоих конструктивных решений не может быть достаточным
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Министерство образования и науки Украины выполнило все рекомендации Венецианской комиссии по поводу закона "Об образовании". Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 20 января, сказала глава министерства Анна Новосад.

В то же время, по словам Новосад, она пока не обсуждала имплементацию рекомендаций комиссии с венгерскими партнерами, у которых были претензии к языковой статье закона.

"Мы выполнили свою часть обещаний, показав, что мы – системный и последовательный партнер. В частности, на прошлой неделе мы закрыли две последние рекомендации, которые дала нам Венецианская комиссия: мы детализировали положения п. 4 ст. 7 закона "Об образовании", которым показали модальности внедрения нового законодательства, а также вывели частные школы из-под языковых требований, при этом обязав их обеспечить знание государственного языка на уровне стандарта", – рассказала министр.

По ее словам, Украина проинформировала НАТО и других партнеров о выполнении всех требований.

"Но я считаю, что в ситуации, когда кто-то просто ищет поводы дальше быть в конфликте, ни одно из твоих конструктивных решений навстречу не может быть достаточным. Поэтому мне сложно сказать, сможем ли мы утешить наших партнеров, но я уверена, что теперь мы выглядим как сторона, которой можно доверять", – сказала Новосад.

В сентябре 2017 года Рада приняла закон "Об образовании", который, в частности, расширил использование государственного языка в школьном обучении. Он вступил в силу 28 сентября 2017 года.

6 октября 2017 года 48 народных депутатов подали в суд представление по поводу конституционности закона "Об образовании". Конституционный Суд в 2019 году признал языковую статью закона соответствующей Конституции.

После принятия закона Венгрия, Румыния и ряд других стран выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине. Документ направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не настаивает на изменении статьи закона, но рекомендует Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

В ЕС заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании".

Для урегулирования ситуации с Венгрией Киев предложил продлить срок имплементации языковой статьи до 2023 года (принятый закон предусматривает, что она вступит в силу в 2020-м). 15 февраля 2018 года в парламент был внесен соответствующий законопроект, но Рада его не рассмотрела, а в августе 2019 года документ был отозван.

В законе "О функционировании украинского языка как государственного", принятом Радой в апреле 2019 года, предусмотрено, что положения языковой статьи закона об образовании должны быть имплементированы в 2023 году.

Теги: Венгрия, украинский язык, Минобразования, закон об образовании, Анна Новосад
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Глазами своего будущего мужа". Невеста героя шоу "Холостяк 9" Квиткова показала тело в купальнике
"Глазами своего будущего мужа". Невеста героя шоу "Холостяк 9" Квиткова показала тело в купальнике
  Певец Олни умер во время выступления
  Певец Олни умер во время выступления
Самые эффектные образы церемонии премии Гильдии киноактеров США. Фоторепортаж
Самые эффектные образы церемонии премии Гильдии киноактеров США. Фоторепортаж
Тарантино начал работу над сериалом по мотивам "Однажды в... Голливуде"
Тарантино начал работу над сериалом по мотивам "Однажды в... Голливуде"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS