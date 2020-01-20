Новосад заявила, что Минобразования выполнило все рекомендации Венецианской комиссии к закону "Об образовании"

Украина проинформировала НАТО и других партнеров о выполнении Министерством образования и науки всех требований Венецианской комиссии к закону "Об образовании", сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Новосад: Когда кто-то просто ищет поводы дальше находиться в конфликте, ни одно из твоих конструктивных решений не может быть достаточным Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Министерство образования и науки Украины выполнило все рекомендации Венецианской комиссии по поводу закона "Об образовании". Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 20 января, сказала глава министерства Анна Новосад.

В то же время, по словам Новосад, она пока не обсуждала имплементацию рекомендаций комиссии с венгерскими партнерами, у которых были претензии к языковой статье закона.

"Мы выполнили свою часть обещаний, показав, что мы – системный и последовательный партнер. В частности, на прошлой неделе мы закрыли две последние рекомендации, которые дала нам Венецианская комиссия: мы детализировали положения п. 4 ст. 7 закона "Об образовании", которым показали модальности внедрения нового законодательства, а также вывели частные школы из-под языковых требований, при этом обязав их обеспечить знание государственного языка на уровне стандарта", – рассказала министр.

По ее словам, Украина проинформировала НАТО и других партнеров о выполнении всех требований.

"Но я считаю, что в ситуации, когда кто-то просто ищет поводы дальше быть в конфликте, ни одно из твоих конструктивных решений навстречу не может быть достаточным. Поэтому мне сложно сказать, сможем ли мы утешить наших партнеров, но я уверена, что теперь мы выглядим как сторона, которой можно доверять", – сказала Новосад.

В сентябре 2017 года Рада приняла закон "Об образовании", который, в частности, расширил использование государственного языка в школьном обучении. Он вступил в силу 28 сентября 2017 года.

6 октября 2017 года 48 народных депутатов подали в суд представление по поводу конституционности закона "Об образовании". Конституционный Суд в 2019 году признал языковую статью закона соответствующей Конституции.

После принятия закона Венгрия, Румыния и ряд других стран выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине. Документ направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не настаивает на изменении статьи закона, но рекомендует Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.

В ЕС заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании".

Для урегулирования ситуации с Венгрией Киев предложил продлить срок имплементации языковой статьи до 2023 года (принятый закон предусматривает, что она вступит в силу в 2020-м). 15 февраля 2018 года в парламент был внесен соответствующий законопроект, но Рада его не рассмотрела, а в августе 2019 года документ был отозван.

В законе "О функционировании украинского языка как государственного", принятом Радой в апреле 2019 года, предусмотрено, что положения языковой статьи закона об образовании должны быть имплементированы в 2023 году.