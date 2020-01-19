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Москаль заявил, что саботировал реформы Порошенко на Закарпатье

По словам бывшего главы Закарпатской области Геннадия Москаля, он не воплощал на Закарпатье реформы украинского правительства при пятом президенте Петре Порошенко, потому что "делал так, как нужно людям".

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Москаль (в центре): Я, возможно, даже больше не любил наше правительство, чем Виктор Орбан
Москаль (в центре): Я, возможно, даже больше не любил наше правительство, чем Виктор Орбан
Фото: carpathia.gov.ua

Бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что саботировал проведение реформ, которые внедряло правительство Украины при пятом президенте Петре Порошенко.

Он сказал об этом в интервью изданию "Главком", опубликованном 17 января, отвечая на вопрос, почему получил от Венгрии государственную награду.

По словам Москаля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не критиковал его, так как он "не слушал Киев" и "делал так, как нужно людям".

"Я, возможно, даже больше не любил наше правительство, чем Виктор Орбан. Я не воплощал никакие реформы, я саботировал это все, потому что это все было от лукавого, закон "Об образовании" и тому подобное. Это глупости. Люди (правительство. – "ГОРДОН") абсолютно оторвались от жизни и забыли, что каждая область имеет свои исторические возможности", – сказал он.

Москаль рассказал о посещении румынского села в Закарпатской области, где ему показали местную школу.

"В Австрии, которая сюда пришла, был предмет немецкий язык, который преподавался на немецком. А вот все остальные предметы преподавались на румынском. Затем была Австро-Венгрия. Государственный язык был там немецкий, а все предметы преподавались на румынском языке... И вот пришел Советский Союз в 1946 году, здесь язык выбирали, русскоязычные школы были, украиноязычные, румынские. И язык можно было выбрать, какой выучить, и школу также – или русскую, или украинскую. Недавно у нас пришли [экс-министр образования Лилия] Гриневич с [экс-министром иностранных дел Павлом] Климкиным и захотели, чтобы все предметы преподавались на украинском. А где же найти педагогов, как их переучить?" – добавил он.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после голосования Верховной Радой за закон "Об образовании". Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

При этом Орбан подчеркивал в ноябре 2018 года, что поддерживает Украину в противостоянии с Россией.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Москаль был назначен главой Закарпатской облгосадминистрации в июле 2015 года и ушел в отставку весной 2019-го. До этого возглавлял Луганскую военно-гражданскую областную администрацию, был депутатом Верховной Рады шестого и седьмого созывов.

Теги: Украина, Закарпатье, Геннадий Москаль, Венгрия, Виктор Орбан, украинский язык, школы, реформа, закон об образовании
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