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Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью встречи с Зеленским

Будапешт ожидает, когда на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским пригласят представителей власти Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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Орбан: Украина большая страна
Орбан: Украина – большая страна
Фото: ЕРА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство его страны ждет личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава венгерского правительства заявил 9 января на большой пресс-конференции, информирует Blikk.hu.

По словам Орбана, Украина – "большая страна и так себя ведет".

Он подчеркнул, что Венгрия пыталась организовать встречу на высшем уровне, Будапешт выразил готовность к этому, но Украина "не стала принимающей стороной".

Орбан признал, что отношения Киева и Будапешта нарушены и это нужно изменить при личной встрече. Премьер Венгрии подчеркнул, что его страна "ждет своей очереди".

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после голосования Верховной Радой за закон "Об образовании". Закон во втором чтении и в целом был принят 5 сентября 2017 года, он вступил в силу 28 сентября. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

При этом Орбан подчеркивал в ноябре 2018 года, что поддерживает Украину в противостоянии с Россией.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Теги: Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, президент, встреча
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