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МИД РФ о принятом в Украине законе о среднем образовании: Русский язык продолжает подвергаться двойной дискриминации

Официальный Киев продолжает идти по пути "насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны", заявили в министерстве иностранных дел России.

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МИД России: Призываем международные правозащитные институты дать адекватную оценку действиям украинских властей
МИД России: Призываем международные правозащитные институты дать адекватную оценку действиям украинских властей
Фото: ЕРА

Русский язык в Украине продолжает подвергаться "двойной дискриминации", заявили 18 января в министерстве иностранных дел России, комментируя принятие Верховной Радой закона "Об общем среднем образовании".

"16 января Верховная Рада Украины приняла закон "Об общем среднем образовании". С сожалением констатируем, что несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы "обеспечить необходимый баланс" в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось – русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации", – сказано в заявлении.

Отмечается, что "если для детей украиноязычных граждан и представителей коренных народов, к которым на Украине относят крымских татар, караимов и крымчаков, после вступления принятого документа сохраняется возможность получать образование на родном языке с 1 по 11 (12) класс, то меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза, будут обучаться на родном языке до 5 класса с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке – с 20% до 60% к 9 классу".

"Русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до 5 класса, а затем не менее 80% обучения должно осуществляться на государственном языке. Кстати, под эти меры попадает не только русский язык, но также, например, белорусский и идиш. Вопреки заключению Венецианской комиссии при подготовке закона украинскими властями не были проведены консультации с представителями национальностей, проживающих на Украине", – продолжили в МИД РФ.

В российском министерстве добавили, что "официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств".  

"Призываем международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей", – резюмировали в МИД России.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в конце апреля, что этот закон, по его мнению, приняли "без широкого обсуждения с общественностью" и обещал тщательно проанализировать документ на предмет соблюдения в нем конституционный норм. 

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в Украине. Рекомендации Венецианской комиссии не имеют юридической силы, однако страны, к которым у нее есть претензии, сталкиваются с международным давлением.

10 декабря уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что украинские власти учтут пожелания Венецианской комиссии по закону о государственном языке в дальнейшей законотворческой деятельности. 

Верховная Рада 16 января 2020 года приняла во втором чтении с правками законопроект №0901 "О полном общем среднем образовании". Инициатором документа в апреле 2019 года выступили тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман и предыдущий Кабинет Министров Украины. В первом чтении документ приняли 30 мая 2019 года.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, русский язык, МИД России, украинский язык, дискриминация
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