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Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорила полномочия российской делегации. С соответствующим предложением выступил литовский представитель Эмануэлис Зингерис, которого поддержали 30 депутатов из национальных делегаций.

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До решения вопроса по сути российская делегация сможет работать в ПАСЕ, но без права голосовать по вопросу подтверждения их полномочий
До решения вопроса по сути российская делегация сможет работать в ПАСЕ, но без права голосовать по вопросу подтверждения их полномочий
Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы в первый день зимней сессии остановили автоматическое утверждение полномочий российской делегации. Об этом сообщает "Европейская правда".

Литовский депутат Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ "из-за нарушения Россией своих обязательств", в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии.

В поддержку инициативы выступили 30 депутатов ПАСЕ, как того требует регламент. Это означает, что в ближайшие дни вопрос должен быть рассмотрен по существу.

Депутат из Латвии Мария Голубева одновременно выступила против утверждения полномочий россиян по процедурным основаниям. Она мотивировала тем, что за российских депутатов, избранных в многомандатном округе, отдавали свои голоса также жители аннексированного Крыма.

Такое обращение также поддержали несколько десятков парламентариев.

По правилам, до решения вопроса по сути российская делегация сможет работать в ПАСЕ, но без права голосовать по вопросу подтверждения их полномочий.

Вопрос о полномочиях делегации из РФ будет направлен в комитеты для разработки проекта решения. Финальное решение об обжаловании или подтверждение полномочий РФ должно быть принято в течение двух первых дней работы сессии, заявил представитель украинской делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Сегодня началась зимняя сессия ПАСЕ. Украина принимает в ней участие после полугодового перерыва.

Украина не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций"

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.

2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она отказалась участвовать в осенней сессии в знак протеста.

6 декабря Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации.

Теги: Россия, Украина, Грузия, Латвия, Литва, ПАСЕ, Алексей Гончаренко, Эмануэлис Зингерис
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