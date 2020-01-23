Из-за вспышки коронавируса власти Пекина отменили празднование Нового года

Традиционные ярмарки по случаю наступления Нового года по лунному календарю не состоятся. Власти опасаются распространения нового вируса, из-за которого пострадало более 500 человек.

Новый год в Пекине не будут праздновать так же бурно, как раньше Фото: ЕРА

Администрация столицы Китая Пекина отменила масштабные мероприятия по случаю наступления Нового года по лунному календарю. Об этом сообщает AFP.

Торжества, которые в последние годы привлекали огромное количество туристов, не состоятся из-за опасений массового заражения новым коронавирусом.

Пекинская туристическая сеть уточнила, что пекинские храмовые ярмарки, первоначально запланированные на 25–29 января, будут отменены, пишет Channel News Asia.

Китайский Новый год начинают праздновать на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2020 году начало празднований приходится на 25 января.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (провинция Хубэй) – городе, население которого составляет более 11 млн человек. На данный момент число погибших от нового коронавируса в КНР составляет 17 человек, заболевших – 582.

21 января по одному случаю заболевания подтверждено в Южной Корее, Тайване и США. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, еще четыре случая заболевания зафиксированы в Таиланде и один – в Японии. 22 января еще один случай инфицирования подтвердили в Гонконге, в РФ женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус, вызывающий респираторные заболевания и пневмонию.

22 января прошло заседание комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом.