Гонконг ограничит транспортное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Количество перелетов между Китаем и Гонконгом планируется уменьшить вдвое, сообщила глава администрации Гонконга Керри Лам.

Гонконг резко сократит количество поездок через границу с материковым Китаем, стремясь сдержать распространение коронавируса. Об этом заявила глава администрации Гонконга Керри Лам во время пресс-конференции по поводу коронавируса, сообщило 28 января издание South China Morning Post.

В частности, правительство Гонконга закроет две железные дороги и запретит въезд отдельным пассажирам материкового Китая.

Кроме того, полеты из и на территорию материкового Китая будут сокращены в два раза. Также будет сокращено количество трансграничных туристических автобусов.

Как говорится в публикации, Пекин согласился прекратить выдачу индивидуальных туристических виз для жителей материка, на долю которых приходится половина всех поездок с материка в Гонконг.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января в Китае умерло от нового коронавируса 106 человек, число подтвержденных случаев заражения, по данным китайских медиков, достигло 4515.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

22 января в Гонконге официально зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом из Китая.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января посольство Украины в КНР заявило, что украинцам рекомендуют по возможности покинуть провинцию Хубэй.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением нового коронавируса в Китае.