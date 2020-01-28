Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Гонконг ограничит транспортное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Количество перелетов между Китаем и Гонконгом планируется уменьшить вдвое, сообщила глава администрации Гонконга Керри Лам.

Из-за эпидемии коронавируса Гонконг ограничит транспортное сообщение с Китаем
Из-за эпидемии коронавируса Гонконг ограничит транспортное сообщение с Китаем
Фото: EPA

Гонконг резко сократит количество поездок через границу с материковым Китаем, стремясь сдержать распространение коронавируса. Об этом заявила глава администрации Гонконга Керри Лам во время пресс-конференции по поводу коронавируса, сообщило 28 января издание South China Morning Post.

В частности, правительство Гонконга закроет две железные дороги и запретит въезд отдельным пассажирам материкового Китая. 

Кроме того, полеты из и на территорию материкового Китая будут сокращены в два раза. Также будет сокращено количество трансграничных туристических автобусов.

Как говорится в публикации, Пекин согласился прекратить выдачу индивидуальных туристических виз для жителей материка, на долю которых приходится половина всех поездок с материка в Гонконг.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января в Китае умерло от нового коронавируса 106 человек, число подтвержденных случаев заражения, по данным китайских медиков, достигло 4515.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. 

22 января в Гонконге официально зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом из Китая.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий"

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января посольство Украины в КНР заявило, что украинцам рекомендуют по возможности покинуть провинцию Хубэй.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением нового коронавируса в Китае.

Теги: Китай, эпидемия, вирус, Гонконг, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Соловей". Go_A выпустили песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Аудио
  "Соловей". Go_A выпустили песню для нацотбора на "Евровидение 2020". Аудио
  Ургант попросил прощения за шутку о Христе
  Ургант попросил прощения за шутку о Христе
Стартовали съемки нового "Бэтмена"
Стартовали съемки нового "Бэтмена"
  "Искусство ограбления". Вышел трейлер фильма с Миком Джаггером. Видео
  "Искусство ограбления". Вышел трейлер фильма с Миком Джаггером. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS