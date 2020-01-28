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Производство Apple под угрозой срыва из-за коронавируса — СМИ

В Китае работники, которые занимаются сборкой продукции Apple, могут не выйти на работу из-за коронавируса. Из-за эпидемии рискует закрыться и фабрика компании Foxconn — ключевой сборщик iPhone, сообщает Bloomberg.

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Вспышка коронавируса стала угрозой для производства продукции Apple в Китае
Вспышка коронавируса стала угрозой для производства продукции Apple в Китае
Фото: EPA

Производство продукции Apple Inc. в Китае находится под угрозой срыва из-за опасного коронавируса. Об этом 28 января сообщило агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, практически все iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn (дочерняя компания Hon Hai) и Pegatron, расположенных примерно в 500 км от Уханя, где началась вспышка, однако такое расстояние "не защищает их от последствий". 

В Китае на Apple напрямую работают около 10 тыс. человек, еще несколько миллионов заняты в цепочке поставок для гаджетов компании вроде iPad, iPhone и Apple Watch и в последние дни находились дома из-за каникул в связи с китайским Новым годом. Попросила ли Apple сотрудников не выходить на работу дольше из-за распространения вируса, неизвестно.

Аналитик Bloomberg Мэтью Кантерман уточнил, что число подтвержденных случаев заболевания в провинции Хэнань, где расположена одна из фабрик Foxconn, увеличивается. По его мнению, это может привести к закрытию завода, известного как "Город iPhone", по решению Hon Hai или местных властей. Кантерман добавил, что на долю провинции приходилась четверть китайского экспорта смартфонов в прошлом году, в то время как китайский экспорт составляет 27% мировых продаж смартфонов. Впрочем, в Foxconn Bloomberg сообщили, что принимают меры для выполнения своих международных обязательств по поставкам. 

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января в Китае умерло от нового коронавируса 106 человек, число подтвержденных случаев заражения, по данным китайских медиков, достигло 4515.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. 

22 января в Гонконге официально зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом из Китая.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий"

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января посольство Украины в КНР заявило, что украинцам рекомендуют по возможности покинуть провинцию Хубэй.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением нового коронавируса в Китае.

Теги: Китай, Apple, эпидемия, iPhone, коронавирус 2019-nCoV, коронавирус
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