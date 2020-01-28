Коронавирус 2019-nCoV. МИД Украины и Минздрав обсуждают возможность эвакуации украинцев из Китая

Предварительные результаты переговоров Министерства здравоохранения Украины и Министерства иностранных дел Украины по поводу возможной эвакуации граждан Украины из Китая из-за распространения коронавируса будут известны 29 января, сказал генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

Впервые новый тип вируса был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй Фото: ЕРА

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения обсуждают возможность эвакуации граждан Украины из Китая из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос, будет ли Минздрав рекомендовать руководству страны проводить эвакуацию украинских граждан из Китая из-за распространения коронавируса, Скипальский сказал: "Переговоры с Министерством иностранных дел и Министерством здравоохранения начались по этому поводу".

"Я думаю, что на завтра у нас будут какие-то результаты предварительные этих переговоров. Такая опция рассматривается и обсуждается", – добавил он.

28 января в МИД Украины сообщали, что украинцев среди инфицированных коронавирусом в Китае пока не выявили.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января известно, что 107 человек умерли, количество заболевших во всем мире превысило 4,4 тыс. 63 человека медикам удалось вылечить.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 12 странах.