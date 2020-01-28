Коронавирус 2019-nCoV. Минздрав усилил санитарные подразделения в аэропорту Борисполь

Украинские медики готовы к реагированию в случае выявления в Украине коронавируса 2019-nCoV, сказал генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский.

Минздрав планирует ввести скрининговые анкеты для пассажиров прямых рейсов в Украину из Китая Фото: ЕРА

В связи с риском завоза коронавируса 2019-nCoV в Украину Минздрав усилил санитарные подразделения в аэропорту Борисполь бригадой скорой помощи. Об этом сообщил генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня были усилены меры, и кроме эпидемиологов, санитарно-координарные подразделения были усилены бригадой экстренной помощи Минздрава в аэропорту Борисполь, когда был принят прямой самолет из Китая", – сказал Скипальский.

Он добавил, что планируется ввести скрининговые анкеты для пассажиров прямых рейсов из Китая.

"Еще ведется разговор о непрямых рейсах. Я думаю, что это также будет введено с целью информирования пассажиров, а также сбора соответствующих данных о подозрении, и разрабатывается алгоритм реагирования", – отметил Скипальский.

В случае выявления заболевания Украина готова реагировать, подчеркнул он.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января в Китае умерло от нового коронавируса 106 человек, число подтвержденных случаев заражения, по данным китайских медиков, достигло 4515.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 12 странах.