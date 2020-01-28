Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Украине все четыре случая подозрения на коронавирус 2019-nCoV не подтвердились

Четыре пациента, у которых было подозрение на коронавирус 2019-nCoV, на самом деле переносили тяжелую форму гриппа А или гриппа В, сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Впервые новый тип вируса был подтвержден 31 декабря 2019 года в Китае
Впервые новый тип вируса был подтвержден 31 декабря 2019 года в Китае
Фото: ЕРА

В Украине все четыре случая подозрения на коронавирус 2019-nCoV не подтвердились. Об этом 28 января во время брифинга сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Центр общественного здоровья получает информацию по поводу подозрения на коронавирус на уровне регионов в течение одного часа. По состоянию на сегодня мы получили только четыре сообщения, в которых врачи-эпидемиологи имели какую-то дополнительную информацию, которая нуждалась в дополнительной проверке. К примеру, это истории путешествий. Все четыре случая были протестированы на возможные вирусы респираторной группы, и в них был подтвержден грипп А или грипп В. Таким образом, все четыре случая отнесли к обычным случаям тяжелого острого респираторного синдрома – это обычный ОРВИ, который циркулирует в Украине, и сейчас как раз фиксируется его подъем", – рассказал Кузин.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января известно, что 107 человек умерли, количество заболевших во всем мире превысило 4,4 тыс. 63 человека медикам удалось вылечить.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 12 странах.

Теги: Украина, Китай, грипп, вирус, пневмония, Минздрав, коронавирус 2019-nCoV, ОРВИ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером
Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером
Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф
Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф
Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией "Оскар" будет растительным
Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией "Оскар" будет растительным
  Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео
  Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS