Четыре пациента, у которых было подозрение на коронавирус 2019-nCoV, на самом деле переносили тяжелую форму гриппа А или гриппа В, сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин.

В Украине все четыре случая подозрения на коронавирус 2019-nCoV не подтвердились. Об этом 28 января во время брифинга сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Центр общественного здоровья получает информацию по поводу подозрения на коронавирус на уровне регионов в течение одного часа. По состоянию на сегодня мы получили только четыре сообщения, в которых врачи-эпидемиологи имели какую-то дополнительную информацию, которая нуждалась в дополнительной проверке. К примеру, это истории путешествий. Все четыре случая были протестированы на возможные вирусы респираторной группы, и в них был подтвержден грипп А или грипп В. Таким образом, все четыре случая отнесли к обычным случаям тяжелого острого респираторного синдрома – это обычный ОРВИ, который циркулирует в Украине, и сейчас как раз фиксируется его подъем", – рассказал Кузин.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Население города составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января известно, что 107 человек умерли, количество заболевших во всем мире превысило 4,4 тыс. 63 человека медикам удалось вылечить.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 12 странах.