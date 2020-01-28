ПАСЕ возобновила процедуру мониторинга Польши за нарушение условий членства в Совете Европы

За резолюцию о судебной реформе в Польше, которая предусматривает возобновление процедуры мониторинга в отношении страны, проголосовало 140 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, в том числе семь членов польской делегации.

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 28 января приняла резолюцию о возобновлении мониторинга Польши как страны, системно нарушающей условия членства в СЕ. Результаты голосования опубликованы на сайте ПАСЕ.

Согласно этим данным, за резолюцию проголосовало 140 депутатов, против – 37. При этом семь членов польской делегации голосовали "за", шестеро были против.

Из делегации Украины в голосовании приняли участие только три делегата – нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко был против принятия резолюции, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юлия Левочкина и депутат от "Батьківщини" Сергей Соболев проголосовали "за".

Резолюция посвящена судебной реформе в Польше. В документе сказано, что эта реформа "противоречит европейским нормам и стандартам".

Комитет ПАСЕ по мониторингу призвал Варшаву пересмотреть пакет реформ, так как эта инициатива "наносит серьезный ущерб независимости судебной системы и верховенству права в стране".

В ПАСЕ заявили, что польские власти злоупотребляют дисциплинарными процедурами в отношении судей и прокуроров.

"Комитет считает неприемлемым, если такие реформы будут сводиться к передаче судебной системы под контроль исполнительной или законодательной власти или, что еще хуже, под политический контроль правящего большинства", – подчеркивается в документе.

Как сообщает канал tvn24, пакет реформ инициировала правящая партия "Право и справедливость" (PiS), членом которой ранее был президент Польши Анджей Дуда. Члены польской делегации от PiS голосовали против принятия резолюции.

Польша стала первой страной – членом ЕС, которая находится под мониторингом ПАСЕ. Кроме нее, сейчас под мониторингом находится 10 государств: Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Молдова, Российская Федерация, Сербия, Турция и Украина, пишет "Европейская правда".