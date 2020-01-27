Делегация РФ в ПАСЕ покинет сессию, если ей сократят полномочия – вице-спикер Госдумы

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой не видит оснований для ограничения полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Толстой: Надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать Фото: duma.gov.ru

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена покинуть сессию ПАСЕ в случае, если ее полномочия будут ограничены. Об этом 27 января заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, сообщает ТАСС.

В то же время, он надеется, что "здравомыслящее большинство не будет такие решения принимать". Он не видит оснований для ограничения полномочий российской делегации в ПАСЕ.

По словам Толстого, РФ "пытаются осудить" из-за предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в конституцию страны, которые "только обсуждаются в обществе", что по мнению политика – "странно".

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал это решение "маловероятным", но также заявил, что любое ограничение полномочий делегации станет причиной ее ухода с ПАСЕ.

Госдума 23 января единогласно приняла предложенные Путиным поправки к конституции в первом чтении.

Сегодня началась зимняя сессия ПАСЕ. Литовский представитель Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ "из-за нарушения Россией своих обязательств", в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии. Его поддержали 30 депутатов из национальных делегаций, как того требует регламент.

Вопрос о полномочиях делегации из РФ будет направлен в комитеты для разработки проекта решения. Финальное решение об обжаловании или подтверждение полномочий РФ должно быть принято в течение двух первых дней работы сессии, заявил представитель украинской делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Украина принимает участие в сессии ПАСЕ впервые после полугодового перерыва – страна не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи.

2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

23 сентября украинская делегация в ПАСЕ приняла заявление об отказе от участия в ближайшей сессии. В сентябре Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, однако она отказалась участвовать в осенней сессии в знак протеста. 6 декабря Венецианская комиссия признала легитимность российской делегации.