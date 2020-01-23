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Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в конституцию России

Законопроект об изменениях в конституцию России Государственная дума РФ приняла единогласно.

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За законопроект проголосовали 432 депутата Госдумы РФ
За законопроект проголосовали 432 депутата Госдумы РФ
Фото: ЕРА

Государственная дума РФ 23 января приняла в первом чтении внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции, сообщает ТАСС.

Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента России, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями.

Законопроект был принят единогласно: за него проголосовали все 432 присутствующих депутата.

Во втором чтении законопроект могут рассмотреть в середине февраля. 

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы

Теги: Россия, Конституция, Госдума, законопроект
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