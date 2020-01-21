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Комитет Совфеда РФ поддержал законопроект о поправках к конституции

Комитет Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству направил в Госдуму положительный отзыв на проект закона о внесении изменений в конституцию РФ, сообщил глава комитета Андрей Клишас.

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Клишас рассказал, что Госдума будет рассматривать законопроект в первом чтении 23 января
Клишас рассказал, что Госдума будет рассматривать законопроект в первом чтении 23 января
Фото: council.gov.ru

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству на заседании 21 января поддержал проект закона №885214-7 о поправке к конституции России "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".

Об этом глава комитета Андрей Клишас сообщил "РИА Новости"

Комитет направил в Госдуму РФ положительное заключение по законопроекту. По словам Клишаса, российский парламент 23 января рассмотрит в первом чтении этот проект закона. 

15 января российский президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.

20 января Путин внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда.

Теги: Россия, Конституция, Госдума, комитет, законопроект
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