Комитет Совфеда РФ поддержал законопроект о поправках к конституции

Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству на заседании 21 января поддержал проект закона №885214-7 о поправке к конституции России "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".
Об этом глава комитета Андрей Клишас сообщил "РИА Новости".
Комитет направил в Госдуму РФ положительное заключение по законопроекту. По словам Клишаса, российский парламент 23 января рассмотрит в первом чтении этот проект закона.
15 января российский президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ. По его словам, изменения позволят гарантировать "безусловный суверенитет" российского народа.
20 января Путин внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать должность главы государства более двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда.