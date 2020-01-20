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"Против реформы Путина". Российская оппозиция анонсировала марш протеста

Марш за сменяемость власти в России и против узурпации, которая позволит президенту Владимиру Путину "править вечно", пройдет в Москве 29 февраля. Об этом объявил российский оппозиционный политик Илья Яшин.

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Яшин: Обществу нужна крупная и по-настоящему массовая акция
Яшин: Обществу нужна крупная и по-настоящему массовая акция
Фото: Дарья Корнилова / Facebook

Российская оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение масштабного шествия против конституционной реформы, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 20 января сообщил политик Илья Яшин в своем Facebook. 

Планируется, что акция пройдет 29 февраля.

"Это будет политический марш, основная цель которого – сменяемость власти в России и выступление против узурпации", – отметил Яшин.

Он напомнил, что в России уже прошло несколько пикетов и шествие против "политической реформы, которая позволит Путину править вечно".

"Все это можно приветствовать, но понятно, что обществу нужна крупная и по-настоящему массовая акция", – заявил политик.

https://www.facebook.com/yashin.ilya/posts/2756189051101389

15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в конституцию РФ путем референдума. Предложенные им поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах. Кроме того, одна из поправок предусматривает, что требования международного законодательства и договоров в РФ могут действовать только в той части, в которой они не противоречат конституции. Также Путин заявил, что согласен обсудить исключение слова "подряд" в положении о возможности избираться президентом России более чем на два срока. Однако глава Кремля не пояснил, что именно имеет в виду.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждается также вопрос ограничения количества президентских сроков в РФ. При этом он подчеркнул, что всероссийское голосование не будет иметь правовых последствий, а Путин "просто решил посоветоваться с гражданами".

Голосование может пройти после того, как соответствующие изменения в основной закон поддержат российская Госдума и Совет Федерации. Называются три возможные даты: 12-е, 19-е и 26 апреля.

Теги: Владимир Путин, Конституция, протесты, Москва, Илья Яшин
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