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Путин высказался против пребывания при власти до самой смерти

Президент РФ Владимир Путин назвал "очень тревожной" ситуацию, когда в 1980-е руководители Советского Союза умирали, не обеспечивая условий для трансформации власти.

Встреча Путина с ветеранами состоялась в Санкт-Петербурге
Встреча Путина с ветеранами состоялась в Санкт-Петербурге
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 18 января в Санкт-Петербурге на встрече с ветеранами Второй мировой войны раскритиковал сложившуюся в Советском Союзе ситуацию, когда руководители страны умирали, не передав власть преемникам. Об этом сообщает ТАСС.

Один из ветеранов попросил Путина поспособствовать тому, чтобы полномочия президента не были ограничены сроками.

В ответ глава Кремля назвал "очень тревожным" возможное повторение ситуации 1980-х годов, когда руководители страны – тогда это был Советский Союз – "до конца своих дней" были при власти и не обеспечивали условий для "трансформации власти".

Он выразил мнение, что к такой ситуации "лучше не возвращаться".

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, а затем выиграл президентские выборы 2018 года.

Срок полномочий Путина истекает в 2024 году. Согласно конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд, поэтому в следующих выборах Путин участвовать не сможет.

Теги: Россия, Владимир Путин, смерть, ветераны
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