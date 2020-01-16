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Путин назначил Медведева на новосозданную должность замглавы Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин назначил бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на должность зампредседателя Совета безопасности, о создании которой объявил 15 января.

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Указ Путина о назначении Медведева вступает в силу сегодня
Указ Путина о назначении Медведева вступает в силу сегодня
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ о назначении бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности России, информирует пресс-служба Кремля.

"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем главы Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства Российской Федерации", – сказано в указе. 

Документ вступает в силу со дня его подписания. 

15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны. 

В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент. 

Премьер-министром Путин сегодня назначил Михаила Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу. 

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Кремль, указ, назначение
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