Путин назначил Медведева на новосозданную должность замглавы Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин назначил бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на должность зампредседателя Совета безопасности, о создании которой объявил 15 января.

Указ Путина о назначении Медведева вступает в силу сегодня Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ о назначении бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности России, информирует пресс-служба Кремля.

"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем главы Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства Российской Федерации", – сказано в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны.

В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.

Премьер-министром Путин сегодня назначил Михаила Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.