"Медведева слили, Путин расчистил место для преемничка". Соцсети обсуждают отставку правительства России

После предложения президента РФ Владимира Путина изменить конституцию страны российское правительство подало в отставку. Пользователи соцсетей активно отреагировали на это событие.

15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства. Путин хочет назначить Медведева заместителем председателя Совета безопасности, если Госдума РФ утвердит такую должность. Новым руководителем российского правительства Путин предложил назначить главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Пользователи соцсетей активно обсуждают это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

"Медведева слили, Путин расчистил место для преемничка. Новым премьером станет будущий зитцпрезидент 2024 года, когда проведут рокировку, а реальная власть останется у Путина, но уже как премьера (или председателя Госсовета), в соответствии с обещанными поправками в конституцию", – считает российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

"Не понимаю болезненного возбуждения почтенной образованной публики по поводу произошедшего. Что, собственно, такого произошло сегодня? Что вам было неясно до, что нового стало ясно теперь? Какая вам, нахер, разница, кого именно они там куда передвинут или сократят и что конкретно означает Зубков, если он Мишустин? Зачем так волноваться, если вы не в доле? Путин – от власти он не уйдет. Прозорливым это было понятно давно, адекватным – после 2012 года, остальные продолжают ждать и верить, но это уже не лечится", – поделился мнением российский писатель Виктор Шендерович.

"Вся лента в России о роспуске правительства. А я упорно не вижу никакой новости. Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. Что тут нового-то? Какой конституционный переворот, если конституция там уже давно превратилась в туалетную бумагу?" – отметила сестра освобожденного из РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан.

"Об отставке премьер-министра страны-агрессора. В стране, которая живет в царской модели, фамилия премьера не имеет никакого значения", – заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

"Любопытные события в России. Неожиданная отставка правительства после оглашения послания президента. На самом деле ничем не обоснованная", – написал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. "Вопросов сейчас два: кто премьер и досидит ли Путин до 2024 года в качестве президента?" – добавил он.

"Я ни на что не намекаю, но! Новый премьер России Михаил Мишустин играет на рояле", – иронизирует журналист Роман Цимбалюк.

"Глава правительства РФ Медведев подал в отставку после того, как узнал размер ЗП в украинском Кабмине", – пошутила заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"Путин сегодня огласил начало большой конституционной реформы. Медведев подал в отставку. В России начинается тот самый транзит власти", – поделилась мнением журналистка Ирина Ромалийская.

"Вау! Медведев сам себя со своими отправил в отставку! Во где реализация послания! Во послал – так послал", – написала журналистка "Радио Свобода" Елена Рыковцева.

"Путин передает власть Путину. Вот так новость", – отметил журналист РБК-Украина Милан Лелич.

Также в соцсетях появились мэмы по данной теме.

Бывший премьер России Дмитрий Медведев рядом с будущим премьером России Михаилом Мишустиным.



Легендарное фото pic.twitter.com/npxPyerQd7 — #MDK (@mudakoff) January 15, 2020

Правительство РФ в полном составе объявило об уходе в Тик Ток — #MDK (@mudakoff) January 15, 2020

Почему каждый, кому я говорю, что правительство ушло в отставку, спрашивает «какое правительство?!»??? — Tania Felgengauer (@t_felg) January 15, 2020