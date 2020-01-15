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Премьером РФ Путин предложил назначить главу налоговой службы Мишустина

Перед внесением кандидатуры Михаила Мишустина на должность главы российского правительства президент РФ Владимир Путин заручился его согласием.

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Мишустин руководит Федеральной налоговой службой
Мишустин руководит Федеральной налоговой службой
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом 15 января проинформировал сайт Кремля.

"Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Государственную думу", – сказано в сообщении.

Мишустину 53 года. Должность главы ФНС он занимает с апреля 2010 года.

15 января премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.

Путин хочет назначить Медведева заместителем председателя Совета безопасности, если Госдума РФ утвердит такую должность.

Теги: Россия, Владимир Путин, правительство, премьер-министр, Михаил Мишустин
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