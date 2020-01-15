Премьером РФ Путин предложил назначить главу налоговой службы Мишустина

Перед внесением кандидатуры Михаила Мишустина на должность главы российского правительства президент РФ Владимир Путин заручился его согласием.

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом 15 января проинформировал сайт Кремля.

"Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Государственную думу", – сказано в сообщении.

Мишустину 53 года. Должность главы ФНС он занимает с апреля 2010 года.

15 января премьер РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.

Путин хочет назначить Медведева заместителем председателя Совета безопасности, если Госдума РФ утвердит такую должность.