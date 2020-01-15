Путин заявил, что предложит Медведеву должность в Совбезе РФ

По словам президента РФ Владимира Путина, он намерен ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на нее нынешнего главу российского правительства Дмитрия Медведева.

Путин надеется, что депутаты поддержат его инициативу Фото: kremlin.ru

Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, который объявил об уходе российского правительства в отставку, будет предложена должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Об этом 15 января сообщил российский президент Владимир Путин, информирует "Эхо Москвы".

О намерении ввести такую должность в Совете безопасности Путин сообщил сегодня. По его словам, если Медведев согласится стать зампредседателя Совбеза, он будет заниматься вопросами обороноспособности и безопасности.

Для введения такой должности необходимо внести изменения в российское законодательство. Путин попросил для этого поддержки депутатов Госдумы.

Медведев объявил об уходе правительства РФ в отставку 15 января. Это связано с предложениями Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.