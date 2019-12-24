Медведев назвал условия для предоставления Беларуси дополнительной помощи из России

По словам главы правительства РФ Дмитрия Медведева, Москва предоставит Минску дополнительную финансовую помощь, если страны договорятся о наднациональных органах, единой валюте и едином эмиссионном центре.

Медведев заявил, что РФ и Беларусь могут переходить к интеграции Фото: ЕРА

Россия предоставит Беларуси дополнительную финансовую помощь в случае согласования всей дорожной карты интеграции двух стран. Об этом 23 декабря заявил журналистам глава российского правительства Дмитрий Медведев, сообщило агентство ТАСС.

По его словам, в дорожной карте не согласован ряд моментов, включая создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр.

Медведев отметил, что дорожные карты согласованы и "в принципе" уже можно переходить к "форсированному продвижению" интеграции.

Глава правительства РФ заявил также, что Беларусь имеет "практически 8 млрд" российских кредитов.

27 октября министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что Минск отказался от запроса у России около $600 млн, так как у Беларуси нет необходимости в "политических кредитах".

В декабре президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о том, что страна возьмет около $501 млн кредита у Китая.

В марте Лукашенко сетовал, что Москва предоставляла Минску кредиты под 4,8% и почти 9%, тогда как Китай – под 2%.