Беларусь возьмет около $501 млн кредита у Китая

Беларусь возьмет около $501 млн (3,5 млрд юаней) кредита у Китая. Об этом говорится в указе президента Беларуси Александра Лукашенко от 13 декабря, который опубликован на национальном интернет-портале.
Деньги предоставит Шанхайский филиал Банка развития Китая сроком на пять лет.
Выделенные средства Беларусь планирует использовать для погашения и обслуживания внешнего государственного долга, а также для двусторонней торговли.
В тексте документа отмечается, что Лукашенко уполномочил министерство финансов Беларуси на проведение переговоров и утверждение соответствующего соглашения.
27 октября министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что Минск отказался от запроса у России около $600 млн, так как у Беларуси нет необходимости в "политических кредитах".
В марте президент Лукашенко сетовал, что Москва предоставляла Минску кредиты под 4,8% и почти 9%, тогда как Китай – под 2%.