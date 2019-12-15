Беларусь возьмет около $501 млн кредита у Китая

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году срочного кредита у Китая в размере 3,5 млрд юаней (около $501 млн).

Лукашенко подписал указ о запросе кредита у Китая Фото: ЕРА

Беларусь возьмет около $501 млн (3,5 млрд юаней) кредита у Китая. Об этом говорится в указе президента Беларуси Александра Лукашенко от 13 декабря, который опубликован на национальном интернет-портале.

Деньги предоставит Шанхайский филиал Банка развития Китая сроком на пять лет.

Выделенные средства Беларусь планирует использовать для погашения и обслуживания внешнего государственного долга, а также для двусторонней торговли.

В тексте документа отмечается, что Лукашенко уполномочил министерство финансов Беларуси на проведение переговоров и утверждение соответствующего соглашения.

27 октября министр финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что Минск отказался от запроса у России около $600 млн, так как у Беларуси нет необходимости в "политических кредитах".

В марте президент Лукашенко сетовал, что Москва предоставляла Минску кредиты под 4,8% и почти 9%, тогда как Китай – под 2%.