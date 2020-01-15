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Решение уволить Медведева принял лично Путин – СМИ

Президент РФ Владимир Путин недоволен выполнением правительством его указа о национальных проектах, поэтому принял решение об отставке премьер-министра Дмитрия Медведева, утверждают источники Forbes.

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Путин якобы "крайне эмоционально" отреагировал на информацию о нацпроектах
Путин якобы "крайне эмоционально" отреагировал на информацию о нацпроектах
Фото: ЕРА

Решение об отставке правительства России и его главы Дмитрия Медведева было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 15 января сообщил со ссылкой на неназванных федеральных чиновников Forbes.

Один из собеседников издания обратил внимание, что перед объявлением Медведева об отставке правительства премьер встречался с Путиным, но на сайте Кремля отсутствуют подробности этой встречи.

Недовольство Путина якобы вызвали действия правительства по выполнению его указа от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нем, в частности, ставилась задача увеличить численность населения, снизить в два раза уровень бедности, повысить продолжительность жизни.

Источники Forbes утверждают, что в конце 2019 года Путину предоставили информацию, согласно которой нацпроекты не помогают достичь национальных целей, и глава Кремля отреагировал "крайне эмоционально".

В аппарате правительства изданию рассказали, что к отставке его члены оказались не готовы, министры планируют свою работу "пока на неделю".

15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями Путина изменить конституцию страны. Министры продолжат работу до назначения нового состава правительства.

Путин хочет назначить Медведева заместителем председателя Совета безопасности, если Госдума РФ утвердит такую должность.

Новым главой российского правительства Путин предложил назначить главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, правительство, указ, отставка
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