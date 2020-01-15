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Путин призвал Совбез ООН работать над устранением угроз глобальной войны

Россия, Великобритания, США, Китай и Франция несут общую ответственность за сохранение и развитие человечества, они должны выработать "обновленные подходы" к обеспечению стабильности на планете, с учетом политических, экономических и военных аспектов современных международных отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Россия никому не угрожает и не стремится навязывать свою волю
Путин: Россия никому не угрожает и не стремится навязывать свою волю
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе обращения к федеральному собранию призвал пять постоянных членов Совета Безопасности ООН предпринять меры по устранению угроз глобальной войны. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его мнению, Россия, Великобритания, США, Китай и Франция несут общую ответственность за сохранение и развитие человечества.

"Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны – основательницы ООН. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества", – отметил российский президент.

Начинать, по словам Путина, нужно с мер по устранению предпосылок для глобальной войны. Кроме того, необходимо выработать "обновленные подходы" к обеспечению стабильности на планете, с учетом политических, экономических и военных аспектов современных международных отношений.

"Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю", – добавил российский президент.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Китай, Франция, ООН, Великобритания, война, угрозы
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