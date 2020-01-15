Марчук заявил, что Путин угрожает захватить еще часть территории Украины

Заявляя о Причерноморье и востоке Украины как "исконно русской территории", президент РФ Владимир Путин языком международного права угрожает захватить еще часть территории Украины, считает экс-премьер-министр Украины Евгений Марчук.

Марчук: Надо продемонстрировать Путину карты Европы хотя бы 19-го и 20-го веков Фото: Yevgenij Marchuk / Facebook

Заявляя об "исконно русских территориях", которые передали Украине, президент РФ Владимир Путин угрожает Украине. Такое мнение бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук выразил "Главкому" в интервью, которое было опубликовано 15 января.

"Эти слова – очень серьезный сигнал. Для обывателя это выглядит так, будто он показывает свою историческую "эрудицию", но из уст главы ядерной державы, постоянного члена Совета Безопасности ООН это не просто исторический экскурс. Это реальная угроза Украине", – сказал он.

Экс-премьер считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен был "обязательно отреагировать на эти слова".

"Сдержанной, холодной лексикой, но надо было отреагировать. Понимаю, что ему не хотелось обострять отношения с Путиным, чтобы не сорвать обмен заложниками и следующую встречу в нормандском формате. Но есть обстоятельства, когда не реагировать нельзя. Потому что твое молчание воспринимается как твоя слабость. Если перевести сказанные слова Путина на язык международного права, то получается, что Россия планирует захватить еще часть территории Украины и отрезать нас от Азовского и Черного морей", – объяснил Марчук.

По его словам, Украине следует "серьезно заняться морской безопасностью, с учетом ситуации, складывающейся в Азовском и Черном морях".

"Знаю, что сейчас разрабатывается соответствующая стратегия. Надо также продемонстрировать Путину географические карты Европы хотя бы 19-го и 20-го веков, где указаны украинские и российские границы. Да и сам Зеленский должен публично предложить Путину выяснить, с какого времени мы будем исследовать историю нашего соседства", – объяснил Марчук.

На пресс-конференции 19 декабря 2019 года Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза Украине передали "исконно русские территории". По словам главы Кремля, это "наследие государственного строительства" лидера большевиков Владимира Ленина.