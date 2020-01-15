Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Марчук заявил, что Путин угрожает захватить еще часть территории Украины

Заявляя о Причерноморье и востоке Украины как "исконно русской территории", президент РФ Владимир Путин языком международного права угрожает захватить еще часть территории Украины, считает экс-премьер-министр Украины Евгений Марчук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Марчук: Надо продемонстрировать Путину карты Европы хотя бы 19-го и 20-го веков
Марчук: Надо продемонстрировать Путину карты Европы хотя бы 19-го и 20-го веков
Фото: Yevgenij Marchuk / Facebook

Заявляя об "исконно русских территориях", которые передали Украине, президент РФ Владимир Путин угрожает Украине. Такое мнение бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук выразил "Главкому" в интервью, которое было опубликовано 15 января.

"Эти слова – очень серьезный сигнал. Для обывателя это выглядит так, будто он показывает свою историческую "эрудицию", но из уст главы ядерной державы, постоянного члена Совета Безопасности ООН это не просто исторический экскурс. Это реальная угроза Украине", – сказал он.

Экс-премьер считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен был "обязательно отреагировать на эти слова".

"Сдержанной, холодной лексикой, но надо было отреагировать. Понимаю, что ему не хотелось обострять отношения с Путиным, чтобы не сорвать обмен заложниками и следующую встречу в нормандском формате. Но есть обстоятельства, когда не реагировать нельзя. Потому что твое молчание воспринимается как твоя слабость. Если перевести сказанные слова Путина на язык международного права, то получается, что Россия планирует захватить еще часть территории Украины и отрезать нас от Азовского и Черного морей", – объяснил Марчук.

По его словам, Украине следует "серьезно заняться морской безопасностью, с учетом ситуации, складывающейся в Азовском и Черном морях".

"Знаю, что сейчас разрабатывается соответствующая стратегия. Надо также продемонстрировать Путину географические карты Европы хотя бы 19-го и 20-го веков, где указаны украинские и российские границы. Да и сам Зеленский должен публично предложить Путину выяснить, с какого времени мы будем исследовать историю нашего соседства", – объяснил Марчук.

На пресс-конференции 19 декабря 2019 года Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза Украине передали "исконно русские территории". По словам главы Кремля, это "наследие государственного строительства" лидера большевиков Владимира Ленина.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Евгений Марчук, Владимир Зеленский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Заворотнюк отметила день рождения старшей дочери в клинике Telegram-канал Mash
Заворотнюк отметила день рождения старшей дочери в клинике – Telegram-канал Mash
"Хочу, чтобы украинцам было так хорошо в своей стране, что никуда не хотелось бы ехать". Полякова в США обратилась к фанам
"Хочу, чтобы украинцам было так хорошо в своей стране, что никуда не хотелось бы ехать". Полякова в США обратилась к фанам
Герцогиня Меган не участвовала в совете британской королевской семьи – СМИ
Герцогиня Меган не участвовала в совете британской королевской семьи – СМИ
Топалов перенес две операции
Топалов перенес две операции
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS