Если в РФ взбунтуется элита, она скинет и Путина, и премьер-министра, которого он хочет поставить президентом – журналист Яковина

Российская элита недовольна ситуацией в своей стране, и если она взбунтуется, то скинет президента РФ Владимира Путина и будущего премьер-министра, которого он хочет сделать своим преемником. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил украинский журналист Иван Яковина.

Сегодня в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию Путин предложил вынести на референдум поправку в конституцию об ограничении числа президентских сроков.

"Референдум – это совершенно нормальный, с точки зрения Путина, способ остаться у власти. К тому же, законный. Другой вопрос – нужно его вообще проводить или нет? И кому это вообще нужно, кроме Путина? Я бы сказал, что никому не нужно. Путин собирается остаться у власти, это очевидно. Будет создан Государственный совет – орган, которого в конституции нет. Сейчас Путин хочет его там прописать. И, насколько я понимаю, этот Госсовет должен получить некий контроль над парламентом. Вместе с этим парламент получит полномочия назначать не только премьер-министра, но и главных судей. То есть парламент становится основной ветвью власти. А над ним будет сидеть вот этот Госсовет. И, скорее всего, Путин хочет его возглавить. Сейчас все выглядит именно так. А в президенты, наверняка, будет баллотироваться тот, кто сейчас возглавит правительство [вместо ушедшего в отставку премьер-министра Дмитрия Медведева]", – отметил журналист.

Он считает, что на данный момент Путин рассматривает два основных варианта, как остаться у власти в РФ после выборов президента 2024 года.

"Не стоит исключать, что Путин может возглавить союзное государство с Беларусью. От этой идеи не отказались – ее держат про запас. Зачем от нее отказываться, если [президент Беларуси Александр] Лукашенко висит на крючке и с ним можно делать все что угодно. Пока основных варианта они наметили два: с Госсоветом и Беларусью. Но вообще вариантов развития событий гораздо больше. Особенно если они начнут развиваться по неуправляемому сценарию. Например, взбунтуется элита, которой все это не нравится. Она скинет и Путина, и предполагаемого премьер-министра, которого он хочет поставить президентом. Если главой государства станет какой-то ополоумевший силовик, который будет лишь выкачивать деньги и заниматься грабежом, то бунт элит вполне может произойти", – резюмировал Яковина.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

25 мая 2018 года Путин говорил что не будет баллотироваться в президенты РФ более двух раз подряд. При нынешней конституции он не сможет этого сделать.

Следующие выборы президента РФ запланированы на 2024 год.